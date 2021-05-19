Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Один из лидеров сопротивления Донбасса, бывший командир ополченцев в Горловке (ДНР) Игорь Безлер (позывной Бес) выиграл в Октябрьском районном суде Петербурга процесс по иску в отношении Фонда Bellingcat, частной компании Bellingcat, Элиота Хиггинса и Питера ван Гюйса о защите чести, достоинства и доброго имени.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Как сообщили 19 мая в судебной пресс-службе Петербурга, Игорь Безлер просил признать не соответствующими действительности, порочащими его честь и достоинство некоторые сведения в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и «Птичка полетела к вам». Безлер просил признать ложными 20 пунктов из этих статей, обязать опубликовать опровержение и взыскать 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Октябрьский районный суд требования Безлера удовлетворил, снизив размер морального вреда до 340 000 рублей, из которых 150 тыс. должен выплатить Фонд Bellingcat, 150 тыс. — компания Bellingcat, еще 40 тыс. — Питер ван Гюйс.

Напомним, группа Bellingcat в своих публикациях обвиняла нескольких граждан России, в том числе Безлера, а также граждан Украины из числа ополченцев Донбасса, в причастности к гибели малайзийского самолета, сбитого в июле 2014 года в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Российские власти отвергли как бездоказательные все обвинения в отношении граждан РФ и причастность России к этой трагедии.