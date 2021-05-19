Кэри, США, , 18:30 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite появилась форма различных баскетбольных команд из NBA (Национальной баскетбольной ассоциации). Об этом 19 мая сообщает издание Eurogamer.

В виртуальный магазин игры добавят форму всех 30-ти команд, выступающих в матчах NBA. Помимо этого, геймеры смогут воспользоваться различными эмоциями, основанными на баскетбольных приёмах.

Fortnite — это многопользовательский шутер от третьего лица в поджанре «королевская битва». Сейчас в игре проходит тематический сезон, посвящённый выживанию в дикой природе и сражениям с доисторическими ящерами.

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