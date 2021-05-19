Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Американская певица Деми Ловато объявила о своей небинарности. Она опубликовала пост в своём Twitter-аккаунте 19 мая.

https://twitter.com/ddlovato/status/1394913215994155008

«Сегодня день, когда я так счастлива поделиться с вами большой частью своей жизни», — начала свой пост певица. «Я с гордостью сообщаю вам, что я идентифицирую себя как небинарного человека, и буду официально менять свои местоимения на «они» в будущем», — призналась Ловато.

Ранее Деми Ловато рассказала о пережитом сексуальном насилии в подростковом возрасте. В то время она работала на телеканале Disney.

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