Москва, , 18:23 — REGNUM Благодарность выразил азербайджанский президент Ильхам Алиев России за поставки вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили 19 мая в пресс-службе Кремля.

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В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Алиев выразил «искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин». «Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях», — сообщили в Кремле.

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