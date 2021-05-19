Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Благодаря последним обновлениям призраки из игры Phasmophobia обучились «ещё более жутким приёмам». Об этом 19 мая сообщает издание PC Gamer.

По данным издания, теперь призраки в Phasmophobia двигаются быстрее, могут открывать шкафчики и запоминать место последнего столкновения с игроком. Однако у геймеров также появятся новые способы противостоять злым духам — например, спрятавшись от их взора за различными предметами мебели.

Phasmophobia — это кооперативный ужастик, рассказывающий о группе исследователей паранормальных явлений. В нём команде игроков нужно изучать различных призраков и при этом стараться не погибнуть в ходе выполнения задания.

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