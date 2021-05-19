Владимир, , 18:22 — REGNUM Во Владимирской области к 19 мая от коронавируса привились более 96 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Почти 80 тысяч человек получили второй компонент вакцины и завершили вакцинацию.

В регионе развёрнуто 52 пункта вакцинации. К иммунизации подключены 17 мобильных ФАПов, которые выезжают в населённые пункты, различные организации и предприятия.

С 20 по 22 мая будет работать мобильный прививочный пункт около рынка «Слобода» во Владимире.

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