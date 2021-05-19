Лондон, , 18:20 — REGNUM 19 мая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч предпоследнего 37-го тура Английской Премьер-лиги по футболу сезона 2020/21 «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». На матч назначена бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент «Тоттенхэм» с 59-ю набранными очками идет на шестой позиции, дающей право участвовать в Лиге Европы. «Астон Вилла» с 49-ю очками идет пятью строчками ниже.

Последняя встреча двух этих команд завершилась уверенной победой «шпор» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «Тоттенхэма» отметились Карлос Винисиус и Харри Кейн.