Скопье, , 18:25 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 19 мая сообщили, что за сутки в результате исследования 2953 образцов в стране выявили 87 носителей коронавируса. Еще 197 человек выздоровели. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 154 891 случай заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 5249 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой почти в два раза больше, чем у этой страны.

За последние сутки в стране скончались 17 пациентов с диагнозом COVID-19. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 146 499 пациентов выздоровели. Лечение в Северной Македонии проходят 3143 человека.

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