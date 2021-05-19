Астрахань, , 18:17 — REGNUM Дело бывшего заместителя директора регионального управления капитального строительства о халатности при строительстве многоквартирного дома для сирот направлено в Кировский районный суд Астрахани. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в марте 2015 года управление капитального строительства заключило с подрядчиком контракт на строительство 24-квартирного жилого дома в ЗАТО город Знаменск для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

По решению суда в июне 2017 года контракт был расторгнут, а работы приостановлены. Чиновник не обеспечил консервацию объекта незавершенного строительства, из-за чего его конструкции пришли в неудовлетворительное техническое состояние.

В октябре 2018 года был заключен контракт с другой подрядной организацией на завершение строительства жилого дома до декабря 2019 года. Из-за неудовлетворительного технического состояния строительных конструкций новый подрядчик не исполнил работу в срок и был вынужден провести дополнительные работы на сумму более двух миллионов рублей за свой счет. В результате квартиры не были предоставлены сиротам вовремя.

«Бездействие обвиняемого повлекло существенное нарушение прав граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, а также причинение подрядной организации крупного ущерба», — говорится в сообщении прокуратуры.