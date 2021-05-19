Афины , , 18:17 — REGNUM В Греции за последние сутки выявлено 2293 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит 19 мая Национальная организация общественного здравоохранения.

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в стране выявлено уже 383 558 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 11 587 случаев смерти от COVID-19.

Напомним, на минувшей неделе греческие власти объявили о решении отменить ограничения на въезд туристов из 21 страны, включая Россию.

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