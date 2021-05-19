Сан-Сальвадор, , 18:54 — REGNUM Публикация нового отчета Госдепартамента США о «коррумпированной» Латинской Америке подтолкнула президента Сальвадора Найиба Букеле ратифицировать договор о кооперации с Китаем. Об этом 19 мая сообщает BBC.

Накануне Госдепартамент США обозначил в своем отчете 17 политиков из Латинской Америки как достоверно «коррумпированных». В список вошли близкие к Букеле чиновники и экс-министр безопасности Сальвадора. Отчет также включает политиков из Гватемалы и Гондураса. Отмечается, что документ был составлен, основываясь на «достоверных репортажах СМИ» и другой информации.

После публикации отчета Букеле написал в своем Twitter, что список является геополитическим и не направлен на борьбу с коррупцией. Он указал на то, что Китай отправил на развитие Сальвадора $500 млн и что США не делали ничего подобного.

Вечером 18 мая Конгресс Сальвадора ратифицировал договор о кооперации с Китаем, который был подписан в 2019 году. В рамках соглашения Китай должен вложить $62 млн в инфраструктуру Сальвадора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сальвадора Найиб Букеле отказался встречаться с посланником президента США по вопросам стран «Северного треугольника» Рекардо Зунингом из-за «пренебрежительного отношения» со стороны Демократической партии и администрации президента США Джо Байдена.

Букеле заявил, что не встретится с представителями администрации Байдена до тех пор, пока США не смягчат критику в его сторону, перестав сомневаться в его приверженности демократии и главенству закона.

Отметим, в «Северный треугольник» входят Гватемала, Сальвадор и Гондурас. В последние годы больше всего мигрантов прибывали в США именно из этих стран.