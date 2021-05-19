Псков, , 18:18 — REGNUM В Псковской области спустя пять месяцев после наступления Нового года возбудили уголовное дело по факту халатности, из-за которой в новогодние каникулы произошло массовое отключение электричества в почти тысяче населенных пунктов региона. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По версии следствия, в результате халатного отношения к своим обязанностям должностных лиц Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в первой декаде января 2021 года в период прохождения опасного природного явления на территории Псковской области произошло нарушение электроснабжения в различных муниципальных районах. В зоне отключения оказались почти тысяча населенных пунктов с населением около 15 тыс. человек, в том числе свыше тысячи детей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.