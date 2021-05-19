Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Рэп-исполнитель A$AP Rocky подтвердил, что встречается с певицей Рианной. Об этом он рассказал в интервью журналу GQ.

A$AP Rocky признался, что Рианна — любовь всей его жизни. Также рэпер поделился: «Это так прекрасно, когда у тебя есть та самая. Она одна ценнее миллиона других подружек».

ИА REGNUM напоминает, что о романе A$AP Rocky и Рианны сообщило издание Page Six еще в 2020 году. После этого музыкантов часто видели в компании друг друга.

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