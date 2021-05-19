Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге вместе с бывшим «строительным» вице-губернатором Маратом Оганесяном осуждены еще восемь человек. Все они признаны виновными по делу о корыстных преступлениях при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. Кроме того суд удовлетворил гражданский иск на 50,4 млн рублей, которые осужденные должны будут выплатить компании, строившей стадион. Об этом 19 мая сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Стадион на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, Оганесян решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга осужден на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 20 млн рублей. Это в три раза меньше того срока и штрафа, которые запрашивало для него обвинение.

Кроме бывшего вице-губернатора, 19 мая услышали свои приговоры и бывший заместитель председателя комитета по строительству Петербурга Александр Янчик, генеральный директор ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» Василии Сливкин и его брат Кирилл Сливкин, а также еще пять фигурантов дела.

Четырем фигурантам дела, которым вменялось мошенничество в особо крупном размере, суд переквалифицировал их действия на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. Благодаря чему они были приговорены к штрафам на сумму от 800 тыс. до 1,2 млн рублей, но освобождены от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности.

Добавим, что Оганесяну и Янчику также вменялось мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Но суд исключил из обвинения ссылку на данную статью, как на излишне вмененную.

В результате Янчик был осужден на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и взят под стражу в зале суда. Василий Сливкин приговорен к 4,5 годам исправительной колонии строгого режима, а его брат Кирилл — к штрафу в 300 тыс. рублей. Главному экономисту ООО «СЭМ №5» Николаю Хрипунову также назначили выплатить штраф в 2,8 млн рублей.

«Гражданский иск ООО «Инжтрансстрой-СПб» удовлетворен на сумму 50 480 862 рубля», — подытожили в ОПС.

Напомним, по версии следствия, генеральный директор ООО «СтройЭлектроМонтаж №5» Василий Сливкин в 2015 году дал взятку Марату Оганесяну, занимавшему на тот момент пост вице-губернатора Петербурга, курировавшему стройку стадиона. СК утверждало, что Василий Сливкин передал чиновнику 20 млн рублей через посредников: заместителя генерального директора ООО «СЭМ №5» Кирилла Сливкина и главного экономиста ООО «СЭМ №5» Николая Хрипунова. За это Оганесян должен был обеспечить подписание государственного контракта на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона, утверждают следователи.

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