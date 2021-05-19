Челябинск, , 18:11 — REGNUM Имеющейся в резервуарах города Коркино Челябинской области воды хватит до 6:00 по местному времени 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

«Поставлена задача ликвидировать аварию к этому времени или организовать с 6:00 подвоз воды», — говорится в сообщении.

Сейчас автокран убирают с повреждённой трубы. Работы будут идти в том числе и ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 мая автокран рухнул с моста в реку и задел трубу водовода. Власти уже посоветовали горожанам сделать запасы воды.

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