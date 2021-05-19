Москва, , 18:08 — REGNUM Обострение армяно-азербайджанских отношений обсудили 19 мая в ходе телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и его коллега из Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили ситуации вокруг Нагорного Карабаха. При был сделан акцент «на решение практических задач по обеспечению безопасности и стаби­льности в регионе», как то прописано в договорённостях от 9 ноября 2020 г. и от 11 января 2021 .

«В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе», — сообщили в Кремле.

Москва и Баку согласились, что урегулирование конфликта следует вести только политико-диплома­ти­чес­кими методами. Путин отметил, что Москва будет и дальше помогать Баку и Еревану договориться «о запуске процесса делимитации и демаркации государст­венной границы».

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