Киев, , 18:18 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают опубликованное новое расследование проекта проекта Bihus.Info, в основу которого положены записи телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 мая.

Так, политический эксперт Евгений Хурсин уверен, что авторы фильмы стали своей целью очернить Медведчука, но вышло все наоборот — они по сути опровергают обвинения в адрес лидера ОПЗЖ и подтверждают, что он пользуется особым доверием российского президента Владимира Путина и является главным переговорщиком между Киевом и Москвой.

«Основной месседж, который несёт это «расследование» — что Медведчук якобы вел переговоры не в интересах Украины, а так, как выгодно Кремлю. Впрочем, сам же Бигус по недалекости своей сразу же опровергает этот тезис выдержками из телефонных переговоров, где якобы звучит голос Медведчука… Почему якобы? Потому что как ни изворачивается Бигус, но не может объяснить, откуда у него эти записи. Причем записи, судя по всему, цифровые. А цифровые «при современном развитии печатного дела» можно смонтировать, как угодно. Не говоря уже о том, что можно запрограммировать и на записи будет звучать любой голос», — заявил эксперт.

Он также обращает внимание, что по фильму выходит, что Медведчук в 2014 году спас жизнь нескольким десяткам украинских военных, поскольку один из лидеров боевиков ЛНР сообщил ему, что они уничтожат колонну бронетехники ВСУ под Изварино, если она продолжит движение в их сторону — «а человек, которого называют Медведчуком, связывается с Порошенко и колонну уводят из-под обстрела».

Политолог предположил, что журналисты проекта считают свою аудиторию «тупой и недалекой», потому что под видом сенсации преподносит давно известный факт, что Медведчук был главным переговорщиком между Порошенко и Путиным — хотя сам Медведчук не раз заявлял в своих интервью и это известно любому вменяемому человеку, который интересуется украинской политикой.

Также он считает, что авторы фильма вопреки своей задумке сами подчеркнули, что Медведчук пользуется особым доверием российского президента Владимира Путина.

«Ещё один тезис, продвигаемый в расследовании — Медведчук не такой уж и влиятельный, потому что ему требуется договариваться об аудиенции у Путина. И тут же они сам себя опровергают, когда приводит отрывки телефонных переговоров с чиновниками администрации президента России. Во-первых, Медведчук общается с главой протокола президента РФ на равных, называя его по имени, во-вторых настаивает на срочной встрече с главой одного из самых крупных государств мира, в результате чего мы понимаем, что к нему у Путина особое отношение», — заявил эксперт, приходя к выводу, что авторы фильма добились противоположного результата и в очередной раз подчеркнули роль Медведчука в переговорном процессе.

Отметим, что сам Медведчук новый фильм пока не комментировал, а вот в партии «Европейская солидарность» заявил, что их лидер Петр Порошенко на посту президента не разговаривал с Медведчуком на те темы, «о которых вещают какие-то голоса в фильме» и обвинили офис Зеленского в организации этой «провокации».