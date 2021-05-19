Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Актёр Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом он сообщил в интервью The Hollywood Reporter.

По словам 51-летнего Портера, он скрывал диагноз в течение 14 лет. «Долгое время об этом знали лишь те, кто должен был, — кроме моей матери. Я пытался наладить жизнь и карьеру и не был уверен, что у меня вышло бы, если бы я рассказал об этом не тем людям», — поделился актёр.

ИА REGNUM напоминает, что Билли Портер — американский актёр, певец и драматург, является открытым гомосексуалистом. Он сыграет фею-крёстную в новой экранизации «Золушки».

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