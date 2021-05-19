Коркино, Челябинская область, , 18:01 — REGNUM В Коркино Челябинской области автокран упал с моста в реку и задел трубу центрального водовода. Об этом говорится на сайте администрации города.

Авария произошла вечером 19 мая. Диаметр трубы составляет 500 мм. По данным компании «Водоканал Коркино», воду будут подавать до опустошения резервуаров водонапорной башни. А затем до устранения аварии водоснабжение будет отключено.

«Так что коркинцам следует по возможности сделать запас воды», — говорится в сообщении.