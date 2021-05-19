Париж, , 17:59 — REGNUM Массовая акция французских полицейских прошла в Париже, сообщает 19 мая корреспондент ИА REGNUM.

Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 35 тыс. человек. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поддержал протестующих.

Участники акции протеста выступили с требованием расширить полномочия полиции и ужесточить наказания за нападение на полицейских.

Поводом для этого выступления стало убийство полицейского в Авиньоне, произошедшее 5 мая в ходе операции против наркоторговцев, а также нападение с ножом на полицейского во французском департаменте Жиронда.

Акция прошла на фоне публикации открытых писем военных и полицейских, требующих от правительства активных действий против банд мигрантов и этнических преступных группировок.

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