Москва, , 17:57 — REGNUM Руководство московского ЦСКА приняло решение не продлевать контракт с 34-летним российским фланговым защитником Кириллом Набабкиным, соглашение с которым истекает 30 июня 2021 года. После истечения срока контракта футболист покинет «красно-синих» на правах свободного агента. Об этом 19 мая сообщил Sport24.

В прошедшем сезоне из-за травмы Набабкин принял участие лишь в трех матчах Российской Премьер-лиги. За всю карьеру в составе ЦСКА футболист сыграл в 252-х матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырнадцатью голевыми передачами.

Защитник перешел пополнил состав московского ЦСКА 1 декабря 2009 года, перейдя из развалившегося футбольного клуба «Москва» на правах свободного агента.