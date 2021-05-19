Киев, , 18:02 — REGNUM Правительство Украины на заседании сегодня, 19 мая, внесло изменения в критерии назначения жилищных субсидий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, таким образом правительство упростило процедуру получения субсидии.

«С мая этого года были введены новые правила получения помощи. Мы внимательно анализировали ситуацию и сегодня внесли определенные коррективы в эти правила. Новые изменения позволят переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления», — отметил премьер.

Впрочем, Шмыгаль подчеркнул, что при переназначении субсидий будут «некоторые исключения». Также он пообещал, что верификация субсидий продолжается.

«Это справедливо и правильно, чтобы их получали те, кто в них действительно нуждается. Если вы владелец трех-четырех квартир в Киеве, то субсидия вам назначена не будет», — уточнил глава правительства.

В свою очередь, минсоцполитики Украины уточняет, что по предварительным данным, решение позволит назначить субсидию на следующий период для более чем 2,5 млн домохозяйств автоматически, без личного обращения, и только 15% домохозяйств ((около 460 тыс.) необходимо обновить документы.

ИА REGNUM напоминает, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услугполучает около 3 млн домохозяйств, средний размер субсидии в феврале (последние доступные на сегодня данные) составил 1.483 грн (около 50 долларов).