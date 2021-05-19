Владимир, , 17:53 — REGNUM Комитет по туризму администрации Владимирской области прекратил свою деятельность. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председателя комитета Сергея Огудина освободили от занимаемой должности и уволили с государственной гражданской службы. Вместо комитета по туризма будет создано управление туризма в структуре департамента предпринимательства Владимирской области.

Комитет был ликвидирован в рамках административной реформы. Отраслевые подразделения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ должны быть выведены в отдельные региональные министерства. В 2018 году в областной администрации было несколько отраслевых подразделений: комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, комитет экономического развития, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, комитет по туризму, комитет социальной политики, комитет молодежной политики. Все они будут выведены либо в отдельные ведомства, либо в существующие.

Уже сформированы департамент регионального развития Владимирской области, областной департамент цифрового развития, областной департамент региональной политики и департамент молодёжной политики и общественных проектов.

Комитеты по социальной политике и молодёжной политике будут переформированы к лету 2021 года.