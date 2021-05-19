Москва, , 17:51 — REGNUM Законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Речь идет об измерении аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов и новостных агрегаторов.

Реализация положений федерального закона создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в интернете и в иных средах распространения, позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных, в чем, прежде всего заинтересованы участники рынка, отмечает депутат.

Предлагается механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в Сети.

Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории проводит исследования объема аудитории сайтов, страниц таких сайтов, информационных систем, программ для электронных вычислительных машин, реестр которых формируется Роскомнадзором.

Перечень получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории данных, необходимых для проведения исследования аудитории информационных ресурсов, а также порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством РФ, следует из законопроекта.

Если закон найдет поддержку Госдумы, то до 1 августа 2021 года Роскомнадзора должен будет провести отбор организации, уполномоченной для проведения таких измерений.