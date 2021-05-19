Киев, , 17:49 — REGNUM Верховная рада Украины приняла все необходимые законопроекты, которые завершают земельную реформу, заявил прессе 19 мая председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Политик заявил, что принятыми законопроектами власти создали все условия для того, чтобы государство, общины, владельцы могли реально контролировать, как используется земля, и не теряли средства из-за «серых» схем».

«Земельную реформу и начинали для того, чтобы землей владели и контролировали те, кто на ней работает, а не чиновники из Киева, политики или связанные с ними бизнесмены», — подчеркнул он.

Корниенко напомнил, что один из ключевых принятых законопроектов внедряет на Украине систему электронных земельных аукционов, которые, по его словам, «сэкономят время, деньги и обеспечат прозрачность продажи земли».

ИА REGNUM напоминает, что рынок земли должен заработать на Украине с 1 июля нынешнего года. Накануне министр аграрной политики и продовольствияРоман Лещенко заявил, что власти не ждут ажиотажа после старта его работы, ни на покупки, ни на продажи актива.

Также стоит отметить, что Конституционный суд Украины (КСУ) в начале июня начнет рассмотрение дела о конституционности земельной реформы, что может напрямую повлиять на старт работы рынка. Базовый законопроект земельной реформы Рада приняла еще в марте прошлого года, после этого парламент постепенно принимал дополнительные технические законопроекты.