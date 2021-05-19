Минск, , 17:48 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту катастрофы военного самолета в районе города Барановичи в Брестской области, сообщает 19 мая пресс-служба белорусского СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 «нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — указано в сообщении пресс-службы.

На месте падения самолета работает оперативно-следственная группа, опрашиваются очевидцы катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая в ходе учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Як-130 ВВС Белоруссии. Погибли два летчика. Минобороны республики опровергает сообщения СМИ о падении самолета на жилые дома.

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