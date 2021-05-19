Боровичи, Новгородская область, , 17:48 — REGNUM В Новгородской области из-за загоревшейся церкви в деревне Перелучи сгорели дотла не мене десяти жилых домов. По данному факту началась доследственная проверка. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Новгородской области.

ЧП произошло днем 19 мая в деревне Перелучи Боровичского района. По предварительным данным, загорелась церковь. Из-за ветра огонь перекинулся на жилые и дачные дома. В результате пожара в деревне огнем уничтожено не менее десяти жилых домов, а также другое имущество граждан.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи СКР находятся на месте происшествия, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.