Рим, , 17:44 — REGNUM 19 мая в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапеи» состоится матч финала Кубка Италии по футболу сезона 2020/21 «Аталанта» — «Ювентус». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

В матче не сможет принять участие бразильский фланговый защитник туринского «Ювентуса» Алекс Сандро из-за дисквалификации.

На пути к финалу «Ювентус» обыгрывал «Дженоа» (3:2), СПАЛ (4:0) и «Интер» (0:0, 1:2). «Аталанта» пробивалась через «Кальяри» (3:1), «Лацио» (3:2) и «Наполи» (0:0, 3:1).

Последняя встреча двух этих команд проходила в рамках 31-го тура Серии А и завершилась минимальной победой «Аталанты» со счетом 1:0. Единственный мяч забил украинский полузащитник Руслан Малиновский после передачи Йосипа Иличича.