Саранск, 19 мая, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Натальей Сайгачевой. Обсуждались вопросы взаимодействия общественников и органов исполнительной власти, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Пресс-служба правительства Мордовии

По словам главы регионального исполкома, ОНФ работает в постоянном оперативном контакте с муниципальными районами, выявляя наиболее волнующие жителей проблемы. По результатам анализа обращений граждан стало известно, что максимальное беспокойство вызывают вопросы здравоохранения, в первую очередь, в сельской местности. Эти вопросы связаны с материально-техническим оснащением ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), а также с кадровым обеспечением медицинских учреждений — наблюдается дефицит фельдшеров и врачей отдельных специальностей. Ещё одним наиболее острым вопросом являются дороги.

Здунов взял на контроль все обращения общественников. Он подчеркнул, что активисты ОНФ делают очень важную работу для оперативного решения социально значимых вопросов и улучшения качества жизни в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководитель региона также встречался с представителями общественной организации «Друзья Саранки», обсуждая проекты благоустройства городских территорий. Властям Саранска было поручено взять на проработку идеи общественной группы, которые были представлены Здунову на встрече, и выстроить дальнейшее взаимодействие.

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