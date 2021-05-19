Белград, , 17:41 — REGNUM Сербия запустила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. Об этом сообщил 19 мая глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

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По его словам, производством препарата будет заниматься белградский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Первая партия вакцины «Спутник V», выпущенная данным институтом, успешно прошла контроль в российском Центре имени Гамалеи, который подтвердил, что препарат соответствуют прописанному стандарту качества, и одобрил его производство на территории Сербии.

В Белграде ожидают, что в предстоящие две недели из России поступит значительный объем материалов для производства обеих доз «Спутник V».