Ростов-на-Дону, , 17:39 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» покинул защитник Хайтам Алеесами, сообщает пресс-служба жёлто-синих 19 мая.

«У меня появилось много друзей в клубе и городе, которые останутся моими приятелями на всю оставшуюся жизнь. Я желаю моим товарищам по команде, персоналу, болельщикам и всем, кто любит футбольный клуб «Ростов», удачи», — сказал на прощание игрок.

Защитник сборной Норвегии марокканского происхождения подписал контракт с «Ростовом» в октябре 2020 года. При этом соглашением была предусмотрена возможность продления контракта. До этого Алеесами защищал цвета французского клуба «Амьен».

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