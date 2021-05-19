Каракас, , 17:51 — REGNUM Лидер бывшей группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК) Хесус Сантрич был убит в Венесуэле, сообщает 19 мая BBC со ссылкой на членов его группы.

Сантрич ранее был ключевой фигурой в вопросе мирного урегулирования в Колумбии, однако позже присоединился к движению диссидентов и продолжил борьбу.

Один из диссидентов, Секонд Маркеталия, сообщил, что Сантрич был убит колумбийскими военными, но не предоставил свидетельств.

Министр обороны Колумбии сказал, что революционер умер во время перестрелки преступных группировок.

Напомним, Сантрич был арестован в апреле 2018 года по требованию федерального суда США, обвинившего его в торговле наркотиками. 30 мая Сантрич был освобожден Верховным судом Колумбии на основании того, что он обладает привилегиями конгрессмена. Министерство юстиции США назвало решение суда Колумбии"плачевным». Газета ABC отметила, что развернувшаяся вокруг бывшего партизана юридическая борьба между США и Колумбией достойна экранизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году ФАРК сложила оружие и зарегистрировалась как политическая партия с одноименной аббревиатурой. На парламентских выборах 2018 года партия набрала менее одного процента голосов, но ей было гарантировано по 5 мест в каждой палате Конгресса Колумбии.