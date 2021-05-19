Киев, , 17:39 — REGNUM Правительство Украины переизбрало пятерых членов наблюдательного совета энергетической госкомпании «Нафтогаз», которые останутся на должностях на срок до одного года.

Соответствующее решение утверждено сегодня, 19 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем комментарии поблагодарил наблюдательный совет за «конструктивное и государственное решение» продолжить свою работу. Отдельно он вынес благодарность председателю наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд за её понимание важности «командной работы».

Напомним, что нынешний состав наблюдательного совета «Нафтогаза» подал в отставку после увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева в обход этого органа. Ситуация с набсоветом стала предметом пристального внимания послов стран G7, которые обсуждали эту ситуацию и с офисом президента Зеленского, и с правительством. 14 мая пять из шести членов наблюдательного совета «Нафтогаза Украины» заявили, что прекращают свои полномочия, несмотря на уговоры властей страны. Пока члены набсовета не комментировали причины, которые заставили их поменять свое мнение.