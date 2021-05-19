Париж, , 17:38 — REGNUM 19 мая в Сен-Дели на стадионе «Стад де Франс» состоится матч финала Кубка Франции по футболу сезона 2020/21 по футболу «Монако» — «Пари Сен-Жермен». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Полузащитник сборной России Александр Головин попал в заявку «монегасков» на матч.

На матч финала Кубка Франции назначена бригада арбитров во главе с Франсуа Летескье. Ассистены главного судьи — Мехди Рахмуни и Сирил Мугнер.

Последняя встреча этих команд проходила в рамках 26-го тура французской Лиги 1. Тот матч завершился уверенной победой «Монако» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Софин Диоп и Гильермо Марипан.