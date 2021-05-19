Астрахань, , 17:38 — REGNUM Пыльная буря обрушилась на Астрахань. В соцсетях появились кадры, на которых деревья гнутся под порывами ветра, воздух наполнен тёмной взвесью.

Напомним, по данным Астраханского гидрометценра, 19 мая с 19:00 (время местное) на территории области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15−20 м/с.

Ведомство предупреждало о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП, повреждением лёгких строений, повалом деревьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти тысяча жителей Ленобласти остаются без света после шторма