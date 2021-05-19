Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Только 20 музеев Санкт-Петербурга будут работать в «Ночь музеев» до раннего утра, остальные учреждения, участники акции, будут открыты только до 23:00 мск. Об этом 19 мая сообщила куратор «Ночи музеев» Наталия Яблонская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кунсткамера Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, акция «Ночь музеев» проходит ежегодно в ночь с субботы на воскресенье — в выходные, ближайшие к Международному дню музеев 18 мая. В этом году в Санкт-Петербурге «Ночь музеев» состоится в ночь с 22 на 23 мая. 89 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов откроют свои двери для посетителей вечером и ночью. Все участники готовят специальную программу: выставки, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты, посвященные общей теме — «Звук».

Однако из-за пандемии в этом году некоторые музеи будут работать с 18:00 до 23:00, и только 20 музеев будут открыты всю ночь — до 06:00 мск 23 мая. Отметим, что программы во всех музеях будут организованы по сеансам, поэтому спонтанной прогулки по музеям не получится.

«Прямо сейчас у нас продано больше трети билетов, это около 30 тысяч. Более того, уже в 15 музеев больше нельзя купить билеты, они все раскуплены», — отметила Яблонская.

В акции примут участие Кунсткамера, Русский музей, ГМЗ «Царское село», ГМЗ «Петергоф», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей политической истории России, Артиллерийский музей, Военно-морской музей, Музей театрального и музыкального искусства и другие. В этом году десять участников присоединятся к «Ночи музеев» впервые, в том числе Российский этнографический музей, Музей мостов, Музей-квартира И.И. Бродского. Специальная программа будет организована также Государственным Эрмитажем.