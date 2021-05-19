Салехард, , 17:33 — REGNUM В столице Ямала врачи поликлиник возмущены переводом на шестидневную рабочую неделю. Это намереваются сделать поэтапно и по просьбам жителей Салехарда, сообщают в департаменте здравоохранения ЯНАО.

«Всех нас переводят на шестидневную рабочую неделю. Мы теперь будем работать на час меньше, а в субботу дорабатывать. А теперь подумайте, как мы злые и не отдохнувшие будем работать и принимать пациентов», — написала медик в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Участники группы восприняли крик души медицинского работника весьма прохладно, отметив, что в поликлинике жуткие очереди, а врачи «лечат с помощью гугла». Однако признают, что лучше отдохнувший врач, чем загнанный.

«От жителей Салехарда в органы здравоохранения сформировался запрос об увеличении времени приёма специалистов. Горожане выражали желание попадать к врачам в выходной день. Для повышения доступности и эффективности оказания медицинской помощи жителям окружной столицы, в настоящее время рассматривается вопрос поэтапного перехода работы отделений и служб окружной больницы на шестидневную рабочую неделю. Если такое решение будет принято, то суббота будет рабочим днём в поликлинике и оплачиваться медработникам как рабочий день. Также рассматривается вопрос об организации дежурных групп в детских садах для тех медработников, кому необходим присмотр за детьми», — гласит официальный ответ департамента здравоохранения ЯНАО.

Врачи в ответ напоминают, что в поликлиниках и больницах есть дежурные врачи, а также скорая помощь, и предлагают сотрудникам департамента самим перейти на «шестидневку». Признаться, комментарии к новости от сотрудников поликлиник напрочь убивают веру в людей в белых халатах.

«У нас властная команда нарабатывает себе рейтинги и нимб над головой. Что жители округа сказали и ножкой притопнули, то и будет делать, чтобы быть хорошенькой в их глазах», — сетует одна из медицинских работников.

Отметим, что учителя и работники культуры напомнили врачам о своём практически ненормированном ежедневном труде.

«Автор, видимо, далёк от медицинской деонтологии и вообще медицины. По — хорошему бы вычислить автора и уволить по профнепригодности», — подытожила одна из жительниц Салехарда.