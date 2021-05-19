Киев, , 17:29 — REGNUM Неизвестные вандалы повредили дефибрилляторы на нескольких станциях метрополитена Киева, сообщила 19 мая пресс-служба коммунального предприятия.

В частности, на станции метро «Университет» трое молодых мужчин без надобности вынули из бокса дефибриллятор, открыв электроды, вследствие чего последние требуют замены. Кроме того, вандалы повредили крышки бокса дефибрилляторов на станциях «Академгородок» и «Крещатик», а устройство на станции метро «Арсенальная» пытался похитить бездомный мужчина.

ИА REGNUM напоминает, что 12 мая стало известно, что в пассажирских зонах на всех 52 станциях киевского метрополитена разместили автоматические дефибрилляторы.

15 мая в Киеве пришлось оперативно отключить один из фонтаном в центре города, поскольку неизвестные злоумышленники налили туда моющее средство. По иронии, в этот же день в столице Украины торжественно отмечали День Европы и в ходе торжеств прозвучало немало заявлений о том, чтоукраинцы — это «настоящие европейцы».