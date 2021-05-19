Москва, 19 мая 2021, 17:28 — REGNUM Сотрудники ГИБДД и ЦОДД рассказывают о том, что необходимо установить скоростной режим отдельно для каждой улицы. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба столичной ГИБДД в Instagram.
В автоинспекции проинформировали, что 17 мая началась 6-я Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН.
«Главная тема — снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу. Последние — самые уязвимые участники дорожного движения», — говорится в сообщении.
В ГИБДД отметили, что при ДТП, в котором автомобили ехали со скоростью 30 км/ч, у пострадавших есть шанс выжить, а при 80 км/ч это практически невозможно.
«Всю неделю мы вместе с ЦОДД рассказываем о том, что для каждой улицы (в зависимости от ее назначения) должна быть своя скорость», — добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, названы самые популярные модели электромобилей в Москве.