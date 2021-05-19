Саранск, , 17:26 — REGNUM Суд в Мордовии признал достаточными доказательства для признания виновным по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») 40-летнего мужчины и вынесения приговора. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в ноябре 2020 года мужчина причинил смертельные ранения 51-летнему приятелю в ходе совместной охот в Ковылкинском районе.

В ходе допросов обвиняемый пояснял следствию, что принял товарища за силуэт зверя и выстрелил в его сторону из карабина. После того, как понял, что попал в приятеля, доставил потерпевшего в больницу. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, друг скончался от полученного в грудную клетку ранения.

Вину в совершенном деянии мужчина полностью признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год четыре месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, хранением и ношением охотничьего пневматического, огнестрельного оружия на два года. Кроме того, частично удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 50-летний житель Пензенской области в конце декабря прошлого года недалеко от села Усть-Каремша охотился на дикого кабана. Мужчина увидел свежие следы животного и услышал шорох в кустах, после чего произвел выстрел из гладкоствольного ружья. В результате по неосторожности он ранил в ногу другого 54-летнему охотника. Потерпевший скончался от кровопотери, вызванной ранением, уже в медицинском учреждении.

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