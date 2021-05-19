19 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Москва, , 17:29 — REGNUM 14 мая 1928 года в Москве в семье художника и поэта Леонида Евгеньевича Фейнберга и Марии Ивановны Коровиной (Яковлевой по первому мужу — художнику Валентину Александровичу Яковлеву) родилась дочь Софья. Отец был художником, дядя — пианистом и драматургом, Софью с детства окружали искусство, музыка и книги.

Софья Прокофьева (Детская литература, 1975 год, №8, фото Н. Кочнева) © Национальная электронная детская библиотека

Прокофьева оставила заметный след в детской литературе как автор, но интересно, что по образованию Софья Леонидовна — художник-иллюстратор. В 1951-м она поступила на графический факультет Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, училась у Б. А. Дехтерёва. Дипломной работой стали иллюстрации к книге стихов С. Я. Маршака. Даже вышла одна книга с иллюстрациями Прокофьевой (ДжавадТарджеманов, «Карусель», 1957 год), но желание писать пересилило. Первым изданием, где Прокофьева выступила автором, стала сказка в стихах «Кто лучше?» с иллюстрациями Евгения Чарушина, вышедшая в 1957 году.

Говорила Лайке свинка:— Мой сыночек — хвост крючком,На спине растет щетинка,Роет грязь он пятачком.Он послушен и понятлив,Ищет сам себе еду.Я не хвастаюсь, но вряд лиЯ еще таких найду.

Кто лучше? / Прокофьева; — : Детгиз, 1957.- с © Национальная электронная детская библиотека

Софья Леонидовна вышла замуж за художника Олега Прокофьева, сына знаменитого композитора. После рождения сына Сергея она начала писать сказки. Прокофьева выбрала особый тип современной волшебной сказки, где действие разворачивается в конкретной и вполне реальной современной действительности.

Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика / С. Л. Прокофьева; худож. В. Андриевич, Б. Маркевич.- М. : Детский мир, 1962.- 48 с © Национальная электронная детская библиотека

В издательстве «Детский мир» (с 1963 года — «Малыш») стали выходить книги Софьи Прокофьевой: «Удивительные приключения мальчика без тени и тени без мальчика» (1962), «Неизвестный с хвостом» или «Приключения плюшевого тигра» (1963), «Зелёная пилюля» (1964), «Сказка о ленивой девочке Маше» (1965), «Сказка о твоих ботинках» (1965).

В 1965 году издательство «Детская литература» выпустило повесть-сказку «Приключения жёлтого чемоданчика». Толчком к созданию сказки послужила реальная история реального желтого чемодана, который Софья Леонидовна чуть не перепутала с похожим чемоданом соседа по купе в одной из поездок.

Приключения желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева; худож. Ю. Гершкович. — Москва: Диафильм, 1969. — 1 дф. (48 кд.)

Приключения желтого чемоданчика / С. Прокофьева; рис. В. Горяева.- Москва : Детская литература, 1965.- 64 с © Национальная электронная детская библиотека Приключения желтого чемоданчика / С.Л. Прокофьева; худож. Ю. Гершкович.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (48 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Эта одна из самых популярных сказок не была любимой у самого автора. Прокофьева считает главным в своем творчестве серию повестей, которые объединяют в цикл «Повелитель волшебных ключей» главные герои — добрый волшебник Алёша и его говорящий кот Васька. Первая сказка цикла появилась в 1957 году, а вернулась Прокофьева к этим героям только двадцать лет спустя.

Капитан Тин Тиныч. Ч.1 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1984. — (38 кд.)

Капитан Тин Тиныч. Ч.2 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К. — Москва: Диафильм, 1984. — (42 кд.)

Капитан Тин Тиныч. Ч.1 / Прокофьева С.; Худож. Сапегин К.- Москва : Диафильм, 1984.- 2 дф. (38 кд., 42 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Прокофьева написала множество пьес и еще занималась вольным пересказом сказок и легенд, авторских и народных.

Приключения плюшевого тигра / Софья Прокофьева; худож. О. Новозонов.- Москва : Диафильм, 1965.- 1 дф. (46 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Для меня явным показателем популярности автора является количество диафильмов, сделанных по его произведениям. Сказки Прокофьевой, фантастические, заполненные необыкновенными событиями и невероятными приключениями, представляли благодатный материал для создателей диафильмов. На текущий момент в коллекции диафильмов НЭДБ можно найти 22 диафильма по сказкам Прокофьевой.

Не буду просить прощения / С. Прокофьева; рис.- Москва : Детская Литература, 1968.- 47 с © Национальная электронная детская библиотека Не буду просить прощения! / Софья Прокофьева; художник Л. Муратова.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (49 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Среди них и ранние сказки («Приключения плюшевого тигра», «Сказка о ленивой девочке Маше»), и бестселлер «Приключения желтого чемоданчика», и двухсерийные диафильмы по сказкам «Лоскутик и облако» и «Капитан Тин Тиныч» и еще много увлекательных историй.

Сказка о ленивой девочке Маше © Национальная электронная детская библиотека

Лоскутик и облако / Прокофьева, 1976 © Национальная электронная детская библиотека Лоскутик и облако / Прокофьева, 1976 © Национальная электронная детская библиотека

В 2015 году издательство «Время» выпустило книгу воспоминаний Софьи Прокофьевой «Дорога памяти». Особенно интересно читать о довоенных и даже дореволюционных временах, об истории семьи. Так что Софья Леонидовна умеет заинтересовать и взрослых.

Дорога памяти / Софья Прокофьева.- Москва : Время, 2015.- 256 с © Национальная электронная детская библиотека

Читайте ранее в этом сюжете: Сбылись ли пионерские мечты о социализме? — Журнал «Пионер» за 1927 год