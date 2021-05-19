Вашингтон, 19 мая, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В ходе торгов стоимость криптовалюты биткоина упала более чем на 33% и опустилась ниже уровня $35 тыс. Это следует из данных торговой площадки CoinDesk по состоянию на 19 мая.

typographyimages Биткоин

По данным сервиса CoinDesk, курс биткоина снизился до $33 040,38 тыс. Падение криптовалюты началось утром после того, как Народный банк Китая объявил, что виртуальная валюта не может быть использована в качестве платежного средства.

Напомним, в ходе торгов 18 мая стоимость криптовалюты биткоин возрастала до уровня более $45 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, не исключено, что в будущем наступит смерть биткоина и переход в раритетные криптовалюты с исключительно нумизматической ценностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию об очередном падении курса биткоина.