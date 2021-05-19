Волгоград, , 17:21 — REGNUM Современный реабилитационный центр появится на базе больницы скорой помощи № 7 в Волгограде. Особенностью центра станет 20-метровый мультиструйный лечебный бассейн, сообщили 19 мая в пресс-службе администрации региона.

Двухэтажный реабилитационный центр построят на территории больницы возле действующего роддома. Здесь разместят залы лечебной физкультуры, роботомеханотерапии, кинезитерапии, кабинеты для проведения физиотерапевтических процедур, тренажёрный зал, душевые, гардеробные и санузлы. Для восстановления больных установят бассейн, по бортам которого смонтируют системы для аэро‑ и гидромассажа: вода на дорожках будет иметь разную температуру, что позволит эффективнее восстанавливать пациентов с сосудистыми и другими заболеваниями. В день лечебное учреждение смогут посещать 100 человек. Проект центра сейчас проходит государственную экспертизу.

«Наша задача — создать на территории Волгоградской области современную трёхуровневую систему реабилитации, которой никогда здесь не было», — сказал во время рабочего совещания губернатор Андрей Бочаров.

Поэтапная модернизация больницы скорой медицинской помощи № 7 началась в 2014 году. Общий объём инвестиций превысил один миллиард рублей.