Ярославль, 19 мая, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Ярославле на улице Павлова на женщину упало дерево. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание Progorod.

Vk.com/ ЕДДС Ярославля Дерево в парке Нефтяников

Всё случилось около трёх часов дня в одном из дворов. Из-за сильного ветра дерево надломилось и упало прямо на проходившую мимо женщину, которая получила повреждение головы. Находившиеся рядом местные жители оказали пострадавшей первую помощь и вызвали скорую.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в областном депздраве в больнице пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего женщина была отпущена домой.