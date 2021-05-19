Санкт-Петербург, 19 мая, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Жителей и гостей Петербурга предупредили о резком ухудшении погодных условий. Вечером в среду, 19 мая, в городе на Неве, как и накануне, ожидается гроза с ливнем и усиление скорости ветра до 20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Ливень на Невском проспекте

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Согласно прогнозу погоды от ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в вечерние часы в Санкт-Петербурге ожидается гроза, местами ливни, град, усиление ветра до 20 м/с.

Отметим, что штормовая погода ожидается также и 20 мая. Ночью и днем над Северной столицей прольется кратковременный дождь. Днем прогнозируется гроза и ливень. Ветер ночью южный, юго-западный, днем северный, северо-западный умеренный, при грозах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +13… +15 градусов, днем +17… +19 градусов. Атмосферное давление ночью существенно меняться не будет, днем будет слабо понижаться.

Напомним, 18 мая в результате падения сорванной ветром кровли на севере Петербурга пострадали четыре человека, в том числе ребенок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.