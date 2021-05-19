Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM Житель Екатеринбурга спас перебегавших трассу утят. Информация об этом появилась 19 мая в сообществе «Лампа Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудник авиакомпании «Уральские Авиалинии» по имени Евгений по дороге на работу заметил перебегающих трассу утят, остановился и забрал их с Кольцовского тракта. Птенцы остались одни, так как мать-утку сбила машина. Пользователи Сети оценили поступок Евгения.

«Пусть воздастся парню за доброе сердце! Спасибо всем неравнодушным людям!» — прокомментировала новость Ирина Королева.

«Молорик, что спас бедняжек», — написал Александр Драгунов.

«Дай бог Вам здоровья», — пожелала Евгению пользователь Оля Жиденко.

Добавим, что сейчас жизням утят ничто не угрожает, они временно помещены в коробку. В дальнейшем их планируют подсадить к другим уткам на ближайшем озере.

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