Козельск, Калужская область, 19 мая, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Калужской области 22 команды общеобразовательных организаций — участники районных финалов приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница-Орленок», которая состоялась под Козельском. Об этом 19 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Областной молодежный центр».

Admoblkaluga.ru Победителями игре «Зарница-Орленок» стала команда «Факел» из Малоярославецкого района

В ходе соревнований школьники преодолевали полосу препятствий, изучали правила обращения с пожарным оборудованием, сдавали нормативы ГТО, стреляли, показывали знания по медицинской подготовке. На этапе «Строевой смотр» лучшей была команда «Искра» из Сухиничского района. В военно-спортивной эстафете первой стала команда «ШТУРМ» Юхновского района. Нормативы ГТО лучше всех сдали участники команды «ШОК» из Козельского района. В соревнованиях по медицинской подготовке первенствовали игроки из команды «Пламя» из Кировского района, которые также одержали победу и в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Лучше всего знают историю России представители двух команд: «Факел» из Малоярославецкого района и «Шок» из Козельского района. На этапе стрельбы лучше всех себя показали представители команды «Шок» Козельского района

Победителями игре «Зарница-Орленок» стала команда «Факел» из Малоярославецкого района. Ей доверили право с представлять Калужскую область на всероссийской военно-спортивной игре «Победа».