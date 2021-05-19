Саранск, , 17:13 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») в отношении акушера-гинеколога Зубово-Полянской районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, 31 марта прошлого года женщина в качестве дежурного врача принимала роды у 25-летней местной жительницы. В тот же день родилась доношенная девочка с тяжелой степенью асфиксии. Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, ребенок скончался.

В рамках расследования было установлено, что при оказании медицинской помощи роженицы не было проведено экстренное оперативное родоразрешение путем кесарева сечения, что состоит в причинно-следственной связи с гибелью ребенка.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Магадане суд вынес приговор женщине за причинение смерти новорожденному по неосторожности. Следователи доказали, что 33-летняя женщина ночью 13 февраля 2018 года в домашних условиях самостоятельно родила мальчика. После родов она, не имея медицинского образования и навыков ухода за новорожденными детьми, в медицинские учреждения за оказанием квалифицированной помощи ребёнку не обратилась. Также выяснилось, что она не вставала на учёт в женской консультации по поводу беременности.

Через несколько часов после рождения ребёнка женщина обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Соседи вызвали медиков, которые констатировали смерть мальчика.

По заключению судебной медицинской экспертизы, смерть новорожденного наступила от вдыхания околоплодных вод с осложнением в виде развития острой дыхательной недостаточности.

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