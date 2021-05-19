Иерусалим, , 17:13 — REGNUM Израильская артиллерия нанесла удар по территории Ливана после запуска оттуда нескольких ракет, сообщает 19 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

По утверждению израильских военных, по территории Израиля из Ливана были выпущены четыре ракеты.

«После сообщений о воздушной тревоге было обнаружено четыре запуска из Ливана по Израилю. Система ПВО перехватила один реактивный снаряд. Одна ракета упала на открытой местности, две попали в море», — сообщает пресс-служба.

В ответ на эти ракетные запуски артиллерия Израиля обстреляла цели на территории Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность на ливано-израильской границе растет на фоне обострения палестино-израильского противостояния, продолжающегося с 8 мая.

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