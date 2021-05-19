Село Орда, Пермский край, , 17:11 — REGNUM В Ординском районе Пермского края произошел крупнейший за шесть лет пожар. На его ликвидацию ушло более суток, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

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По данным ГУ МЧС по региону, возгорание обнаружили днем 17 мая. Площадь верхового лесного пожара составляла 7 га, а примерная площадь горения сухой травы — 150 га. ЧП случилось в четырех километрах от населенного пункта Климиха.

18 мая был получен снимок Sentinel-2 пострадавшей территории. Согласно данным спутниковой съемки, общая площадь, пройденная пожаром оценена в 369 га, в том числе около 220 га покрыто лесом. Пройденные пожаром лесные насаждения имеют разную степень повреждения. Часть площади имеет сильные повреждения от верхового пожара. Причины ЧП устанавливаются.

«Учитывая то что точка возгорания находится у грунтовой дороги, пожар имеет антропогенное происхождение. Грозовые разряды в этот период на юге края не фиксировались, погода была малооблачной», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Пожар в Ординском районе стал самым крупным в регионе с конца мая 2015 года. Тогда из-за сухой грозы горело более 900 га леса.

Добавим, в Пермском крае властвует аномальная жара. Высокие риски возникновения пожаров сохраняются. По предварительному прогнозу 22 мая ожидается смена погоды: в регионе похолодает, и придут дожди.